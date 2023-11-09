立委王鴻薇今日指出，合庫投信董事長林柏裕及行銷長林世穎涉嫌接受海外投資顧問廠商招待。合庫4點回應。

一，合庫投信所接受之海外顧問公司提供教育訓練皆符合法規要求及合約約定，部份簽約合作之海外顧問公司承諾支付交通費用及住宿費用，但膳食費用則視個別合約內容而定。公司安排教育訓練之同仁得依公司內規「員工國外出差旅費報支要點」，向公司申請依合作合約海外顧問公司未承諾支付之費用。

二、合庫投信因發行海外型基金得依公司狀況或基金屬性洽詢海外資產管理公司擔任基金顧問公司，所有遴選過程皆符合規定，並留存軌跡備查。

三、合庫投信評估顧問公司之評選標準包含集團背景、資產規模、信譽、具備足夠設備及人力、研究分析報告品質、提供交易資料正確性、及時性、錯帳處理作業程序及責任歸屬、合理之委託費率等因素，併同價格一起考量，且是否提供海外教育訓練課程並未列入評選項目。

四、合庫投信接受檢舉時絕對配合內外部檢查單位之要求，相關會議記錄及決策文件皆妥善備查，一切合規合法。