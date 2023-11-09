新北市私立竹林中學掌握教育脈動，響應食農教育政策，關心生活與環境議題，特別與臺大實驗林水里好食計畫合作，在有趣的實作課程中帶領學生了解生活、飲食與環境的密切關聯。

農教育專業人員入校透過「生乳起司好好吃」、「窯烤披薩真減碳」兩項體驗活動，更體會珍惜食材不浪費，共享食物的美好價值。(戴志揚翻攝)

結合飲食文化、食農教育、環境教育及SDGs永續環境理念，由食農教育專業人員入校的這項計畫性課程，透過「生乳起司好好吃」、「窯烤披薩真減碳」兩項體驗活動，在親手揉捏、燒烤PIZZA的過程中，幫助學生認識莫札瑞拉起司製作，了解台灣酪農現況與鮮乳、起司加工等相關知識，更體會珍惜食材不浪費，共享食物的美好價值；同時經由介紹說明，了解原來窯烤PIZZA使用廢木料的柴燒方式，是一種環境友善、短期碳循環與低汙染的「生質能源」；而重視在地食材在地產銷的概念，減少運輸成本，也是降低碳排的有效方法。

農教育專業人員入校透過「生乳起司好好吃」、「窯烤披薩真減碳」兩項體驗活動，更體會珍惜食材不浪費，共享食物的美好價值。(戴志揚翻攝)

農教育專業人員入校透過「生乳起司好好吃」、「窯烤披薩真減碳」兩項體驗活動，更體會珍惜食材不浪費，共享食物的美好價值。(戴志揚翻攝)

竹林在推動新課綱即研發專屬於竹林學子的校訂必修「竹林開箱文」，課程內容以落實聯合國17項永續發展目標(SDGs)為內涵，包含飲食結合在地農業，讓食農素養成為終身學習目標。2022年「食農教育法」正式頒布，明定六大推動方針，更成為竹林融入課程的重要核心理念，目標在使學生取得生活中帶得走的能力，落實新課綱-生活素養的精神。