因應夏季電力供應不足及電費上漲問題，台南市政府自110年起執行路燈全面汰換LED燈政策。今卻爆出LED路燈漏電斷路器不合規，恐造成漏電疑義。台南市議員蔡宗豪提出經濟部審核公文，質疑LED路燈漏電斷路器不達安全層級。台南市工務局回應，針對路燈漏電斷路器不合規定的廠商，已經暫停給付工程款項，後續將求償。目前完成調查不合規的路燈共三萬盞，預計於明年下半年度全數完成汰換。

台南市政府自110年起，著手進行「台南市換裝LED路燈建置工程」，今年五月就爆出路燈漏電斷路器不合規定的疑義。台南市府將三家廠商的路燈漏電斷路器全數送交經濟部國家標準檢驗局審核，今發現其中一家廠商所建三萬盞路燈漏電斷路器不符合規定。台南市議員蔡宗豪指出，在屏東以及高雄發生過路燈漏電案例，在高雄的觸電市民更因此身亡，痛批市府：「到底在幹嘛？」。

台南市議員蔡宗豪質詢LED路燈斷路器不合規議題。（圖片來源：台南市議會提供）

LED路燈漏電斷路器，為路燈最重要的保護機制，其功能是當路燈發生漏電，超過保護器所設定的電流時，便會馬上切斷電源。根據經濟部審核公文指出，台南市送審的路燈漏電斷路器未達安全層級，不符合跳脫時間大於180秒、試驗後把手無法正常操作。目前不合規的路燈設立於安南區、安平區、東區、中西區、佳里區、北區、七股區、西港區、南區等9區。

台南市工務局局長陳世仁回應，不符合規定的路燈共記三萬盞，將於明年下半年度全數完成汰換。台南市長黃偉哲也表示，考量產品汰換尚須時間，市府會提前設想漏電事故的處理機制。