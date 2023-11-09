日本內閣明天將通過半導體1.9兆補助方案（約4000億台幣），日本政界大老、半導體產業推手甘利明今天(9日)在東京台日論壇記者會表示，台積電會拿到其中最多9000億。對於外傳還有熊本三廠要做，是否能持續拿到補貼？他說日本政府會綜合判斷減少補助，但還是會有長期性的支持。

「台日半導體產業論壇」今天在新宿召開，由日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明、自民黨副總幹事関芳弘、Rapidus會長東哲郎、瑞穗金融集團會長今井誠司，以及台灣鈺創董事長盧超群、聯發科副總張豫臺、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸等人參與，加上日本供應鏈廠商、媒體、智庫，共約450人出席。

會前外貿協會董事長黃志芳攜手甘利明召開記者會，說明日本政府半導體產業補助與台積電設廠相關問題。甘利明指出，日政府10日要通過的半導體相關約1.9兆日圓，預計台積電熊本二廠拿到9000日圓，自家新成立的次世代半導體公司Rapidus約5900億日圓。

甘利明進一步說，這筆補助會以三分之一、二分之一比例分階段補助，由於這是日本前所未有的工廠補助方案，後續要能確保利潤，收到更多稅金償還從國民來的補助款。

台積電已傳出可能還有熊本三廠計劃，這樣能否再拿到補貼金？他說未來日本政府並不是要一直持續補助政策，會綜合判斷來減少補助金，但其他國家如美歐中都有長期5、10年強化政策，日本也不能落後，還是會提供(其它)長期支持。

至於台日生產邏輯高階晶片，是合作還是競爭？甘利明看法是，高階邏輯半導體、CPU(中央處理器)、GPU(圖形處理器)，在數據中心、雲端、生成式AI上，都會運用，未來生產量上看30倍至百倍，預估有很大成長。這光靠一個國家或企業無法撐起供應量，台日間可分工合作自己強項。

台積電二、三廠人才不足問題？甘利明說明，全球都面臨這個問題，日本育才是透過半導體企業與大學相關科系，日本有高專，類似大學一、二年級的相關專業高中模式，能使用半導體廠現場生產設備來實現人才培育。

談到台積電在熊本二廠預計生產先進製程，甘說日本只有40奈米製程，他希望新工廠(熊本二廠)能提供7奈米以下來生產，才能促進日本的工程師等人才，後來也獲得回應。對於有些人批評台積是因為有日本補助才來蓋廠，甘強調他不認為如此，例如SONY有領先的影像感測器技術，台積電會來日本也是為了追求更高、更好的技術。

黃志芳則說，日本政府對台灣提供的補助，是吸引台灣半導體廠來投資的重要因素，要感謝甘利明的協助。台積電創辦人張忠謀不久前講過，日本有嚴謹工作精神、科技高度發達，是全世界最適合從事高端半導體製造的國家，這樣環境也是重要吸引台廠來投資的原因，對台日未來半導體合作很樂觀。