高雄市大社區觀音山風景區9月底上演一場由死神與民眾、消防人員與醫療團隊進行的拔河比賽，所幸在眾人團結通力合作下，成功將患者的生命，拉回家人的身旁。昨日該位民眾還特地致電感謝消防員，消防員也利用勤餘時間到前往探望和祝福。

9月29日上午，高雄市觀音山上有1位68歲薛姓男子因身體不適突然暈倒，現場熱心山友發現患者無心跳呼吸後，立即打119消防局報案，並在電話中依循119線上指導及時幫患者做心肺復甦術急救，維持患者體內血液循環。

同一時間，指揮中心派遣大社分隊火速前往現場，救護人員陳銘立、曾聖亞到場接續民眾急救工作，立即使用自動體外心臟電擊去顫器檢測，確認實施電擊後持續CPR急救處置，約10分鐘後患者即恢復心跳呼吸，救護人員馬不停蹄趕往義大醫院由醫療團隊接力治療，歷經近20天的後民眾終於順利康復出院。

歷劫歸來的薛姓男子也特別在昨日致電至大社消防隊表示感謝救護人員的辛勞，救護人員當日也利用勤餘時間前往探望並表達關心與祝福，目前他恢復狀況良好，持續保持運動習慣。

高市消防局表示，依據醫學文獻，當人體呼吸心跳停止時，腦部便會因得不到血液灌流而缺氧，腦部細胞短短4分鐘內即會產生不可逆的損傷甚至死亡。這次案例中，現場熱心民眾、119指揮中心線上指導員、分隊消防人員及醫院醫療團隊，各急救程序環環相扣，缺一不可。