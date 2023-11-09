「藍白合」陷入僵局，民眾黨8日公布3份機構民調指出，民眾黨總統參選人柯文哲居冠，贏過民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜。國民黨立委李德維酸，醜媳婦總要見公婆，自我催眠是沒意義的，並提及柯文哲競選總幹事黃珊珊去年選舉時，民調與最後投票結果不同。對此，柯辦發言人怒嗆國民黨，若說侯友宜民調最高，何不公開檢視，別只是自我催眠，卻不敢被民調檢視。

柯辦發言人陳智菡、吳怡萱9日下午召開記者會回應民調議題，對於李德維的說法，她表示，每一個時期所呈現出來的民調絕對會有一些差別，如果舉上次市長選舉來比擬，當然選舉也有棄保效應，選前跟現在的調查結果當然不會一樣，人無法預知未來，但可以知道目前的民意是什麼。

陳智菡反嗆，要奉勸國民黨同樣的一句話，如果沒辦法面對自己，如何面對別人；如果無法說服自己，又要如何說服別人，一直用特定民調來自我催眠，說侯友宜現在民調最高，何不大家公開來檢視，就公平的就民調的方式來呈現民意，不要只是自我催眠說自己的民調很高，但是卻不敢被民調來檢視。

另外，國民黨主席朱立倫認為，德國式也是全民調。陳智菡回應，如果認為這樣的方式也是全民調，她也想問看看，同樣都是全民調，為什麼要捨棄全民調不用，而用日本、德國模式，日本用黨籍候選人票選，國民黨提名69民眾黨11人，69比11，這麼簡單的數學題目大家應該算得出來，德國模式則加入政黨支持度，若要說這樣是全民調，民調專家或是一般民眾，恐怕都會認為差距是頗大的。

陳智菡說，如果真的如朱立倫提到，國民黨樂意接受全民調，為什麼要捨棄過去經常使用的方式，而自創另外一套模式，這也是他們百思不得其解的。

陳智菡提及，現在很多人可能對於民調產生方式有很多疑惑，就舉一個例子，如果現在要組隊，要打冠軍賽，要選先發投手，一定要看好球數、好球帶、穩定度，而不是比啦啦隊人數多，也不是場邊的觀眾多，也不是比哪個球隊比較老字號，所以還是回到候選人本身，到底誰能夠真正的取得優勢、誰能夠很穩定的撐到最後，「這是我們始終聚焦的焦點，因為我們最終不是為了整合就停下來，我們最終希望2024政黨輪替」。

吳怡萱補充，總統支持度跟政黨支持度之間還是有一些差異，蔡英文總統過去拿到817萬這麼高的票數，但是同一年，民進黨的政黨卻是比上次選舉還要下滑，以政黨支持度來作為總統選出最強人選的組合的方式，恐怕還是有失公允，還是要回到制度上面，到底什麼樣的比賽規則，可以充分顯現出多數民意，而且不排除中間選民的民意，這才是國民黨回去應該好好思考的地方。