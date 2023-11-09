微信公眾號「中國南方航空」9日發布公告稱：11月8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。

南方航空稱，該公司在雙十一期間推出更多優惠活動，邀請大家一起參與。感謝選擇南航，南航將一路伴美好出行。

《北京商報》此前報導，11月8日晚間，多名消費者反映南方航空多條成都進出港航線票價（不含機建燃油費）低至10元（人民幣，下同，約合新台幣44元）、20元、30元不等。上述超低價機票不僅在南方航空App可以購買，多家線上旅遊平台也都能搶到。《北京商報》聯繫多名消費者，都表示已在當晚20：00左右搶到了低價機票，並已經正常出票。

當日22：10左右，《北京商報》在南航App查詢發現，多條成都進出港航線票價已恢復正常。針對為何出現超低價機票，南航客服回應稱，當晚20：00左右時間段出現的超低價機票，是系統Bug導致，截至《北京商報》致電的23：12已沒有在售的超低價機票。