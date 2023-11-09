女星嚴立婷擁有高挑身材，出道後參演多部戲劇作品，在綜藝節目中她直率敢言，豪爽作風深受觀眾喜愛，曾搭檔曾國城主持《一袋女王》，表現有目共睹，近年她上節目不時分享家庭趣事，也在社群分享生活大小事；近日她到牙醫看診發現之前做的治療沒有完全清除乾淨還導致發炎。

嚴立婷昨（8）日在Instagram限時動態曬出一張看牙的自拍照，並吐苦水：「幾百年前做的根管治療居然沒有完全清除乾淨，導致發炎要重新治療」，並回憶當初的治療過程「超級不開心，痛到我整個人哭到跳起來」，且醫生還說「就已經加麻藥了，我有什麼辦法」，讓嚴立婷氣炸喊「超想殺他的」。

嚴立婷提到過去根管治療沒有清除乾淨導致發炎。（圖／love_mytwbaby Instagram）

而這次去看牙醫治療一切順利，雖然往後還要分多次治療，但總比不管導致越來越嚴重強，嚴立婷提到：「所以我超級注重小孩的牙齒，以後叫Willson去當牙醫師好了」。

女星嚴立婷2010年與籃球運動員張智峰結婚，婚後育有一子一女，她曾透露維持愛情新鮮感的秘訣是「要記得對方的好」，坦言夫妻難免有爭執，但吵過後都願意為彼此改變，「他有進步，我也會警惕不要去踩他的雷，『願意改變』這4字是維持婚姻的關鍵」。她透露兩人交往第3天，張智峰就主動把提款卡、存摺等全部身家交給她，「他有一天問我說我們到底有多少錢，我跟他說，你只要記得一件事，你的生活會過得更無憂無慮就好，不用管錢的事」。