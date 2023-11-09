NONO(陳宣裕)今年6月遭網紅「小紅老師」控告性侵、騷擾她及多名年輕女子，全案正式進入司法調查。不過今(9日)小紅老師卻突然透露，自己目前日是蠟燭多頭燒的狀態，媽媽腦幹中風目前在加護病房中，讓她經常南北兩邊跑。

小紅老師在臉書上透露「每天腦中都是一片白，在南北兩個城市往返，等著加護病房的30分鐘探視」，媽媽因腦幹中風而插滿管，只能倚賴著呼吸器，醫生提醒時間久會有感染的風險，做氣切手術也有出血或其他併發症的可能。

小紅老師在醫院病房幫媽媽慶生。（圖／翻攝自小紅老師臉書）

雖然果斷簽了同意書，小紅老師依舊相當擔憂，這樣的決定會不會反而害了媽媽「如果狀況更糟怎麼辦？」，哥哥則安慰道「我們的所有決定，都是為了讓媽媽活下來，只要能活下來就好」。

媽媽突然倒下，也讓她意識到健康無價、愛要及時，剛好這幾天適逢媽媽生日，小紅老師也和哥哥在病房一起幫媽媽慶生，堅強表示「雖然她(媽媽)每天都不記得昨天，但她每天都在努力著，我也相信她很快就能回家」，小紅老師也感慨呼籲，希望大家重視自己身體的每個警訊，並常常關心身邊愛的每一個人。