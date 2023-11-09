11月8日是立冬，天氣漸寒，然而11月9日在台北市的內湖區舊宗路一段188號內湖大潤發停車場，一場捐贈活動帶給社會更多溫暖。由亞太急難關懷救助協會創辦人盧宜鈴老師個人慷慨出資捐贈一台消防警備車、一台LUCAS2心肺復甦機，以及十套防刺穿背心和防割手套等救助物資給台北市政府消防局。同時她也捐贈了兩台AED電擊器、十支滅火器以及五組急救盒給台北市內湖區週美里，這一系列的捐贈將進一步強化社區的應急能力。

盧宜鈴老師表示這次捐贈的緣由是因為自己在今年三月許下了一個願望，並在四月這個願望就提前實現了。她感謝上天的保佑，因此決定以捐贈的方式回饋社會。她也深信，多做善事來幫助他人是實現心願的最佳途徑。除了舉辦捐贈儀式，亞太急難關懐救助協會也舉辦捐血活動，協會的前後任理事長歐英麟與梁淯傑也在現場號召民眾捐熱血。

盧宜鈴老師從921大地震開始長期支持防災救難，本次捐贈消防警備車為台北市消防提升救災能量。（亞太急難關懷救助協會提供）

亞太急難關懐救助協會、國際獅子會300A-2及台北市烈山五姓宗親會等團體都在現場協力，支持捐贈儀式及現場活動。（亞太急難關懷救助協會提供）

盧宜鈴老師從921大地震至今，為社會做公益持續了長達24年的時間從未間斷。除了個人持續為善的熱忱，她也在多個團體擔任服務的領頭羊，也與國際四大社團及台北市家長會長聯合會建立了深厚的連結，加上台北市烈山五姓宗親會（呂、盧、高、許、紀）捐助急難救助基金，與不同的團體協力，共同為社會公益事業的推動貢獻了不少心力。

前內政部長徐國勇在現場致詞，表示盧宜鈴的用心為社會獻上一份寶貴的禮物。代表受贈的台北市消防局長莫懷祖表示，盧宜鈴捐贈裝備支持消防兄弟救災，不但打火弟兄和民眾將受惠於她的用心與熱心，希望這樣的善舉能夠感染和激勵更多人一起加入防災的行列，並且關懷社會上真正的弱勢族群。

前內政部長徐國勇致詞推崇盧宜鈴的熱心除了為消防人員提供了支持的力量，也為社會獻上一份寶貴的禮物。（亞太急難關懷救助協會提供）

捐贈活動現場還聯合了香園基金會舉辦義賣，並且還有免費糖尿病檢查、免費義剪、免費植物拓染教學、消防局急救教學，甚至還有口眼明眼科進行免費視力檢查，關懷弱勢族群的行動及用心表露無遺。本次活動舉辦時間為11月9日上午9點30分開始到下午5點，地點在台北市內湖區舊宗路一段188號內湖大潤發停車場，期待更多民眾踴躍參與，在這個開始漸漸變冷的時節，共同傳遞愛與溫暖，讓社會充滿更多正能量。