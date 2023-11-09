陳珮騏（右二）近期戲份高潮迭起助長收視創新高。（三立提供）

林則希（左二）戲裡壞事做盡臉還被鐵鎚砸。（三立提供）

三立八點台劇《天道》昨晚播出陳珮騏復仇大戲，林則希惡行被拆穿，巴掌打出高收視，3.13持續有線電視第一，是開播以來最高收視，今（9日）三立特別準備紅茶，祝收視長紅，也慰勞每天拍戲辛苦的演員。

陳珮騏興奮的表情一直掛在臉上，她開玩笑說觀眾都會問她收視高是不是有加薪，她正式回答觀眾「沒有」，但每天日以繼夜拍攝，好收視確實給演員最大的鼓勵，昨天陳珮騏揭穿了林則希殺人的詭計，葉華與丁力騏這對偷情男女也被戳破，馬幼興連打她幾個巴掌，讓觀眾大呼過癮，但兩大惡人卻讓陳珮騏感動，她說：「因為她們是真愛！」

而陳珮騏之前曾許過願，如果收視破3要辦見面會，所以今天特別大聲呼籲，希望能在一段時間內與粉絲見面，還指定一定要握手和簽名，而陳珮騏飾演的靜玉線最近劇情高潮不斷，從恢復記憶、與王振復再辦婚禮，接著又展開爽度最高的復仇戲，她笑說今晚和王振復有甜死人的親密戲，他們倆在拿到劇本時，就一直討論要怎麼演來甜死觀眾，還補上一句說：「我只能靠戲劇談戀愛了啦！」。

惡人林則希戲中慘遭修理，還用鐵鎚敲自己的臉，而最近很辛苦地拍戲，飾演他岳父的馬幼興還傳短訊慰問他，讓他很感動，而另一惡人丁力騏今晚另一高潮的報應戲，被浸豬籠，他說拍這場戲時他一直擔心會被浪捲走，還好當天好天氣也比較晴朗，風浪小一點，但拍時真的要沉到水底，劇組給他綁了6個鉛塊，怎樣都游不上來，錄完的時要游回，但怎樣都游不到水面，那場戲真的讓他快窒息，惡人做盡壞事恨歸恨，但他與葉華訣別的吻戲卻超感人。

而丁力騏劇中女兒許蓁蓁也是壞事做絕，前輩陳珮騏今天特別讚美她很努力，她說：「我每次看許蓁蓁在演戲都想到自己剛進三立，演第一檔戲的時候，她是個很棒的演員，很辛苦，又要經常被打巴掌，我們收視就是一巴掌一巴掌堆積出來的，會讓觀眾看得牙癢癢，就是演得好，希望大家可以多支持許蓁蓁。」一說完話就見許蓁蓁眼睛泛淚，她說除了陳珮騏讚美讓她感動外，最近拍戲真的很累，說出了她心裡真正的感受。