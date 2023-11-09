黃仁勳回憶，與張忠謀初次見面時他才30歲出頭，當時相當緊張，雖然現在已認識很久，但每次見到張忠謀還是會很緊張。他認為，張忠謀是最有影響力的企業家和業界標竿之一，也是自己的好朋友，很開心今天能到場祝賀張忠謀獲獎。

黃仁勳表示，過去有學者曾言「電晶體是我們的未來」，但他認為「台積電也是大家的未來」，台積電為所有人製造晶片，過去從未有任何公司能有如此大的影響力，他看過非常多優秀公司，但沒有一家跟台積電相同。

黃仁勳指出，台積電創造3個奇蹟，首先是為上千家公司客製化晶片，且沒有一家是一樣的。二是能大量生產、也能少量生產客製晶片。三是持續創新技術、不斷突破物理學極限，以驚人的速度讓晶片進化。

黃仁勳認為，台積電的超能力是「正直」，這也是張忠謀的人格特質。他回憶首次見到張忠謀，主要都在講企業精神，而這正是「台積電精神」，「信任」就此成為台積電最重要的基石，讓大家相信台積電能跨越種種困難，宛如大象能跳舞。

黃仁勳表示，台積電對輝達影響深遠，支持輝達不斷變化的需求。輝達發明繪圖晶片（GPU），正在改變電腦運算模式，而人工智慧（AI）推動的革命將會比電腦、手機和網路更大，輝達建構在台積電的基礎上，重申沒有台積電、就不會有輝達。

黃仁勳表示，與張忠謀共事，有如是貝多芬第九號交響曲、歡樂訟等傑作。張忠謀說「沒有李國鼎，就沒有台積電」，但他要說「沒有台積電就沒有輝達」，沒有台積電就沒有現在的科技，若李國鼎是「台灣科技業教父」，那張忠謀就是「每個產業的教父」。