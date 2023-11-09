由於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳無預期現身頒獎典禮並上台發言，蔡英文隨後上台致詞時笑稱，緊接在黃仁勳後頭發言「壓力實在是很大、非常的大」。

蔡英文首先恭喜台積電創辦人張忠謀獲獎，也要感謝李國鼎科技發展基金會藉此延續李國鼎資政時代的精神。她表示，李國鼎是台灣經濟時代經歷奇蹟的領導者，帶領台灣走過關鍵年代，擔任政委期間確立台灣高科技發展的政策，行政院也因此成立科技園區。

蔡英文指出，當國內企業都還不熟悉半導體的時候，李國鼎曾一一拜訪國內企業，到處奔走募款。張忠謀也曾經說過，沒有李國鼎就沒有台積電。相信熟悉李國鼎的朋友及貴賓，都會認同張忠謀的這句話，也會認同張忠謀是第一屆李國鼎獎的不二人選。

蔡英文表示，張忠謀是她非常敬重的前輩、也是請益國政的好友，對台灣高科技產業及經濟發展同樣具有非常重大的貢獻。張忠謀本月將六度代表出席APEC經濟領袖會議，向國際社會傳達台灣是有能力、可信賴的合作夥伴，感謝張忠謀的付出協助台灣走向世界、也讓世界走進台灣。

蔡英文透露，這幾年來接見許多外賓，雖然來自不同國家領域，但都對台灣的半導體產業非常感興趣。台灣擁有完整的半導體生態系，超過一半的半導體產品，特別是7奈米以下製成的晶片超過7成在台灣生產，同時擁有全球最領先的2奈米製程技術。

蔡英文認為，台灣半導體產業能在全球占有一線地位絕非偶然，李國鼎和張忠謀共同奮鬥的故事，是台灣經濟史上珍貴的一頁，更是持續彰顯全球半導體發展極為關鍵的一章。未來，也會繼續發揮台灣優勢，提升國際競爭力。

蔡英文指出，政府除了持續推動5加2產業創新，以及6大核心戰略產業，也要透過跨部會合作，在明年推動晶創台灣方案，吸引創投、新創、國際人才及資金挹注台灣，帶動各行各業創新應用。

蔡英文最後感謝在座各位先進，表示因為大家的付出，台灣的產業才能在瞬息萬變的全球經濟中，站穩關鍵地位。期待政府和民間能繼續攜手、密切合作，為產業帶來創新變革，布局台灣未來的百業創新。