台積電決定在現階段條件下不考慮進駐龍潭園區三期，1.4奈米落腳何處備受各界關注。台積電董事長劉德音今天表示，1.4奈米會留在台灣。

李國鼎科技發展基金會今天頒發第一屆李國鼎獎予台積電創辦人張忠謀，肯定張忠謀對台灣科技及經濟的重大貢獻。劉德音出席典禮，在被媒體堵訪問及先進製程設廠進展時，他說「1.4奈米會留在台灣」。

針對日本政府決定擴大補助台積電在日本設立第2座晶圓廠，並導入7奈米製程，劉德音表示，按照原本計畫。

台積電位於日本熊本的晶圓廠10月已開始移入設備，並聘用約800名當地員工，其中大多數員工被安排到台灣廠累積實際經驗，預計2024年底量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程。

劉德音於今年股東常會後受訪時曾說，台積電正評估於日本設第2座廠，建廠地點還會在熊本，以成熟製程為主。（編輯：張良知）1121109