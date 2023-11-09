大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸自主設計建造的海纜施工船「啟帆19號」9日上午正式下水。啟帆19號船長108.6米，寬37.2米，排水量2.4萬噸，電纜裝載量1萬噸，是中國排水量、海纜裝載量最大的海纜作業船。啟用後，將把海纜敷設作業範圍，由中國近海向深遠海及一帶一路共建國家拓展。

報導稱，海上風電是中國可再生能源發展的重點領域，隨著中國海上風能開發利用逐漸向範圍廣闊、風能資源豐富穩定的深遠海發展，海底電纜的長距離敷設成為海上風電輸送到陸地的重要保障。

在進行水下作業時，啟帆19號採用中國自主研發的拖曳式水噴埋設犁。通過水泵噴出的高壓水流，在海床上犁出一條4.5米深的溝壑，相較傳統埋設犁開挖深度更深，從而保護海底電纜免遭船錨或海洋生物的破壞。

專案工程負責人李彥透露，啟帆19號可以抵禦9級海風，具有全球最強的定位作業能力，能夠滿足中國所有海上風電場的電纜和通信光纜敷設需求，能夠有效提升中國海洋輸電裝備和技術水準。

據指出，啟帆19號下水後將開展一系列測試，交付使用後，將把海纜敷設作業範圍由中國近海向深遠海及一帶一路共建國家拓展，為有關國家和地區建設穩定可靠的深遠海風電輸送通道，助力全球能源利用向綠色低碳轉型。