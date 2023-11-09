房價高，打拚了一輩子終於可以買房，除了屋子要好好挑之外，鄰居也是一大重點。網友透露，自己買了3間房，就有2間遇到惡鄰居，不解到底該如何避開，結果有人分享親身經歷，說「我住超過半年的有7個地方，最垃圾的鄰居是房價最高的」。

鄉民「o150209001」昨（8）日在PTT房屋板表示，他買的第一間房子格局好、地段好，住起來其實相當舒適，但最後因為惡鄰居的關係選擇搬走；第二間房子，鄰居好、格局好、地段也好，但住了5年還是覺得有點油煙及採光的問題，因此決定再度搬家。

原PO指出，第3次在挑房子時，除了注意格局、地段之外，還特別在買房前向管理員、鄰居等確認其他住戶狀況，沒想到實際入住還是遇到了惡鄰居，讓他好奇詢問「想搬家要怎麼避開惡鄰居呢？」

其他人分享「我住超過半年的有7個地方，最垃圾的鄰居是房價最高的，給你參考一下」、「樓上就住惡鄰居，看房看了好幾次都沒怎樣，搬進去才發現爆吵」、「租客越多越糟，租客管你鄰居不爽，房東管你鄰居收到啥干擾」。

但也有不少人反問「我住過五個地方，沒遇過惡鄰，真好奇你怎麼常遇到」、「惡鄰居的標準是什麼？怎麼老被你遇到」、「其他人都說沒有，那就是你自己的問題吧」。