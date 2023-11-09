台中市第二分局深入麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等店進行宣導「拒絕酒駕‧一口也不行」。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

昨（8日）為1年1度的「立冬」，各類薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐店門庭若市，為避免民眾進補後酒駕上路，中市警二分局近日走訪轄內薑母鴨、麻油雞等藥膳進補餐飲，提醒民眾進補薑母鴨等含酒精料理，也可能酒測值超標；同時同步在各大路口實施酒駕大執法，未料皆無功而返，顯見宣導奏效。

台中市第二分局轄內有15間薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等店家，以及1間KTV、2間理容院，為避免民眾酒駕上路，中市警二分局於立冬前夕積極走訪餐飲店，提醒民眾進補薑母鴨等含酒精料理，如有食用含酒精的食材，請勿開車、騎車，不然食補還沒進補到身體裡，錢就先補進國庫裡。

二分局宣導團同時也請店家張貼台中市長盧秀燕拒絕酒駕宣導海報，讓媽媽市長坐陣店中提醒消費者「酒後指定駕駛」、「酒後找代駕．安全回到家」。

二分局更同步在7日、8日晚間實施「酒後駕車專案勤務」，出動44名警力、大規模設置封閉式路檢，並於轄區內各餐廳、薑母鴨、羊肉爐及各重要路口採24小時不間斷小蜜蜂式巡邏、加強取締，兩晚下來，未發現1件違規酒駕案，也顯示由源頭控管做法奏效。