雙11購物節即將到來，不少電商推出促銷活動，激起消費者的購物慾，一不小心就讓荷包見底。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專提到，3星座在雙11越買越發，另外還加碼分享11月11日的開運方法，能提升心想事成的機率，要好好把握。

▍第3名、牡羊座

牡羊座在雙11購物節，能利用折扣買到平常想購入卻遲遲沒下手的東西，而且越買越划算。

▍第2名、雙魚座

雙魚座受通貨膨脹的影響，看到東西越變越貴，因此捨不得花錢，可以趁雙11時下單，能買到物超所值的商品。

▍第1名、摩羯座

摩羯座受冥王星影響，平常壓力很大，有時想買東西又沒空，尤其是生活用品，不妨趁雙11購物節將家中所需的東西一次買齊，而且越買賺越多，連運費都省了。

小孟老師進一步提到，雙11不只是購物好時機，也可以求財，11月11日的11點11分是能量最強的1分鐘，建議民眾向南方觀想太陽，能夠提高許願成真的機率。