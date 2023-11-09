隨年齡增加，不少民眾都會出現血壓變化、血管鈣化的問題，進而產生主動脈瓣膜狹窄。專家表示，主動脈瓣膜狹窄屬於緩慢的進程，在70、80歲的民眾身上，嚴重狹窄盛行率約有3.4％，但若遇上鈣化嚴重、傷口癒合差等情況，就無法接受傳統手術，需改採「經導管主動脈瓣膜置換手術」。北榮導管瓣膜團隊與歐美醫學中心同步，引進新型主動脈瓣膜系統，現已成功搶救2名嚴重患者，均康復出院。

主動脈瓣膜狹窄為退化性疾病，隨著年紀增長，民眾可能會出現膽固醇、血壓高的問題，進而導致主動脈鈣化。北榮心血管中心結構性心臟科主任陳嬰華表示，這是緩慢的進程，在70、80歲者身上，出現嚴重主動脈瓣膜狹窄的盛行率約有3.4％。另外，正常的主動脈瓣共有3葉，但是約有1％的人天生只有2葉，這些族群退化速度較開，通常到了40、50歲，就有手術需求。

北榮血管外科主任張效煌說，嚴重的主動脈瓣膜狹窄有致命風險，如出現胸悶、昏厥等現象，應儘速就醫檢查。然而，並不是人人都可接受傳統手術，陳嬰華說，一些患者會有鈣化嚴重、傷口癒合差等情況，這樣的對象就可選擇傷口小、低侵入性，且併發症發生率低的「經導管主動脈瓣膜置換手術」。

82歲的黃先生，高血壓、心房顫動的病史已超過10年，多年來都容易在活動時感覺喘。去年11月，黃先生的症狀更明顯，爬1、2階樓梯就需休息，12月到北榮就醫，被診出中度至重度主動脈瓣膜狹窄，今年7月更進一步發現，瓣膜開口面積僅剩0.9平方公分，情況已轉為重度。

北榮總導管瓣膜團隊與歐美醫學中心同步，引進新型主動脈瓣膜系統，成功搶救了黃先生與另一名6旬婦女，兩人均在術後第2天順利出院。經追蹤，黃先生目前的瓣膜開口面積已大幅改善至1.55平方公分，另一名個案則從0.53平方公分提高至1.3平方公分。

張效煌表示，一般經導管主動脈瓣膜置換手術血管直徑需＞=5.5mm，新型主動脈瓣膜系統血管直徑僅需＞=5mm，可適用於更多周邊血管較窄的病人，且可回收，即術中若置放位置不理想，可重新回收到導管內重新置放。另外，瓣膜底部增加X光下可清楚辨識的標記，更能精準確認置放深度。同時也維持「主動脈瓣環上」設計的優勢，術後能產生良好的瓣膜血液動力學，增長瓣膜的耐用性。

民國99年，北榮心臟內外科共同合作，率先引進「經導管主動脈瓣膜置換手術」；102年首創以局部麻醉進行手術，陸續開創6種不同手術途徑治療患者，為全國最多導管瓣膜治療途徑的團隊；108年榮獲國家醫療品質標章SNQ 認證，已累積超過10年以上經驗。病人99.5％經過長期術後追蹤，主動脈瓣膜功能仍維持良好，第1位病人已存活超過10年。北榮導管瓣膜治療團隊，由心臟內外科、麻醉科、放射科及神經內科跨部門組成，手術成果優於世界各國，近5年來，術後30天存活率99％，高於世界平均值97.5％。