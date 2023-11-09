民進黨主席、總統參選人賴清德8日中常會提到，人權沒有國界，政府應以同樣的關心，將中生比照外籍生納入健保，盼行政院研議將比照外籍生納入健保，引發深綠反彈，也引發黨內立委疑慮；民進黨副秘書長書長黃建嘉9日表示，徐春鶯跟把中生比照外籍生納健保是不一樣，一個基本醫療人權，一個是國家安全。

黃建嘉說，昨天賴清德在中常會已說明很清楚，最重要的是要大家從健康人權醫療角度出發，這是最重要的，不用把他界定成中生還是外籍生，其實都必須要一視同仁，因為人權醫療是部分國籍的，這是最重要考量原因。

由於民進黨一邊反徐春鶯被納入民眾黨不分區，一邊又說讓陸生比照外籍生納保，有點錯亂；黃建嘉說，這完全是不一樣的概念，中生納保是醫療人權角度，跟徐春鶯是完全不一樣的狀況，徐春鶯是中國共產黨的幹部，這跟學生醫療人權是不一樣的概念，一個是基本醫療人權，一個是國家安全。