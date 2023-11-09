藍白合又陷僵局，前立委郭正亮斷言，只剩「比民調」一條路，民眾黨鐵了心要用全民調來決定藍白整合，且認為「侯柯配」不會贏，若總統參選人柯文哲單獨選就回到最初拚不分區的目標，還有柯郭合能拚勝選的「幻想」，但現在找不到國民黨總統參選人侯友宜單獨參選的勝選方程式，只有藍白合才有贏的機會。

對於藍白合，郭正亮今(9日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，民眾黨的方案已經鐵了心就是「全民調，讓3％」，國民黨若不想被讓，那就是比全民調，不知道現在國民黨是甚麼立場，但民眾黨非常清楚。但郭也說，民眾黨已經不執著在這個，因為藍營若著急就會來談，但還是要有方案，現在真的是卡住了。

郭正亮從藍、白兩黨的目標分析，國民黨地方選舉大勝，政黨輪替的決心很高，也希望成為國會第一大黨；但民眾黨本就所求不多，原只想拚不分區，沒想過總統會選到第二名，現在就認為與鴻海創辦人郭台銘合作更重要，或許不分區能再衝1至2席，這樣也是贏，且民眾黨有一種「幻想」，根據TVBS民調顯示，賴清德34%、柯文哲24%、侯友宜22%、郭台銘8%，而柯文哲加郭台銘是32%，認為柯郭合作能跟賴拚，邊緣侯友宜，「到這種思維，藍白整合就更難談」。

郭正亮表示，雖民調顯示「柯侯、侯柯」都會贏，但民眾黨認為，柯文哲當副手不分區會減少1至2席，且黨內評估「侯柯配」就是不會贏，回到最初拚不分區的目標，這在國民黨眼裡就很荒唐，認為有望勝選卻主動放棄。而柯文哲自知當副手未來兩個月會沒事情做，所以看「義無反顧拚一次」的造勢口號，擺明就是自己要選正的，除非真的用全民調，讓大家心服口服，不然無法說服內部，也無法說服柯文哲自己。

主持人直言，藍白合就只剩比民調一條路？郭正亮也非常肯定地說「當然阿」！郭強調，選舉要有勝選方程式，要告訴支持者怎麼贏，至少民眾黨現在有另類的勝選方程式，雖也有人批評，但侯友宜也要告訴大家，他的勝選方程式是甚麼，坦白講現在找不到，還要回來跟柯合才有可能贏，選舉就是要告訴大家怎麼贏，才有可能真的支持。