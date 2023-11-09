桃園市議會9日舉行市政總質詢，前市府原預計要將桃園區經國國中改制為高中，但遭質疑恐排擠國中教學空間及資源，引起反彈，新市府上任後喊卡。教育局長劉仲成表示，考量校舍需要改建，該計畫已停止，北桃園缺乏商科學校，現全力爭取在龜山區籌設大崗高中。

經國國中鄰近藝文特區、經國重畫區及南崁都市計畫區，學生數穩定成長，前市府原規畫要將經國國中改制為高中，高中1個年級規畫6班，此舉造成國中須從12班減為8班，教學空間也會受到排擠，且為因應設立高中還需增建校舍，家長、民代抱怨連連。

市議員李光達質詢時說，若要在經國國中附近找塊學校用地蓋經國高中，依照教育局估算連同用地取得恐需花80億元，批評經國高中根本是假議題、騙選票。

劉仲成回應，前市府本來要將經國國中改制為經國高中附設國中部，新市府上任後考量改制還需要增建校舍等問題，後來才作罷，目前全力籌設大崗高中，未來除了普通科以外，由於北桃園缺乏商科學校，將把商科納入設校規畫中。

教育局設施科科長鍾佳惠說，原先的經國高中預定地已循都市計畫程序提案解編，而大崗高中目前尚在取得土地，預計113學年度成立籌備處，招收班級與類科初步規畫將設置普通科、商業經營科、國際貿易科、電子商務科等，每年級至少10班。

鍾佳惠補充，大崗高中經校地檢討後將以2.7公頃面積辦理，由於目前仍有私人產權約0.8公頃，將以林口都計容積移轉代金支應，土地預計2024年起辦理估價、協議價購，預計於2026年底完成產權移轉過戶，校舍建置經費115年度配合設校進度逐年編列，預計於2030年完工。