民進黨最高戰略「總統當選、立委過半」，選戰到此階段，全力拉抬立委參選新聞，負責「空戰」的操盤手副祕書長黃建嘉今（9）日下午受訪表示，立委選舉跟總統一起選，很多立委區域的議題比較不容易被媒體關注到，所以黨中央希望用資源整合、火網交叉、區域合作的方式，把立委候選人組程小隊、小隊，進而凸顯議題，讓團隊合作更密切。

近來黨中央邀集參選人組成「絕地武士」、「退黑激素」、「打擊君臣賣國連線」等連線針對議題攻防，受到關注。

黃建嘉今指出，這是跨部門的合作，包含新媒體中心、新聞部、政策會、組織部都投入參與。議題來源是雙向互動的，有地方立委參選人反映地方議題，中央黨部也會跟參選人討論，讓議題還有候選人特質被大家發現。

談到受到關注的連線是否由自己操刀，黃建嘉說，是大家腦力激盪想出來，效果不錯，所以進而把其他立委參選人的特質跟對手狀況釐清，才有後面連線組成。

民進黨日前籌組的「連線」由立委林靜儀、立委參選人吳音寧、曾柏瑜、張美慧組成「退黑激素連線」，誓言終結家族勢力、打破地方黑金；立委賴品妤、立委參選人曾柏瑜、吳崢劍指國民黨新北地方系統，組成「絕地武士」；另外針對潛艦國造議題，民進黨規劃由立委參選人謝志忠、蔡銘軒組成「打擊君臣賣國連線」。