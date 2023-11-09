我通常不隨便鼓勵別人做自由工作者，尤其是沒有專業技能的人。

接案就是創業做生意，差別只在於沒有註冊公司、沒有租用店面、沒有聘請員工（當然事業成長到一定規模，有些人會考慮進行這些項目）。既然是做生意，光付出專業技能是不夠的，因為專業只是生意中的一小部分。

使用專業解決客戶需求時，得先讓別人知道我們有在利用特定技能，協助特定需求的人，否則沒人知道我們的存在，又怎麼會上門呢？

接案執業前，要先宣傳；執行專案時，還要溝通、回答客戶的問題。專案完成後，處理完款項事宜，才算真正結案。

而且通常接一個案子不足以維生，要同時應付多個案子才行，如何不忙到焦頭爛額、顧及每個客戶的專案品質、確保現金流穩定，也需要耗費額外的心神思考。

會這麼義正嚴辭地呼籲，就在於我差點被單純的想法害到付不出房租和帳單，多虧好心的客戶讓我預支款項，還有老公協助墊付（後來全數還清），我才得以度過難關。

曾經天真無邪的我，以為自己開銷不大，每月三萬元足以生活，就確信只要接三個一萬元的案子，就能安穩生活了。結果證明，大錯特錯。

為什麼？

先複習一下前面簡述的接案流程：

確定接案＞宣傳集客＞溝通開會＞簽約＞預收訂金＞執行專案＞驗收成果＞修改＞申請尾款＞結案

從上圖可以看到，專業技能只占整個流程中不到一半，而和專業技能無關的事項，則可能會遇到以下問題：

1.去哪裡宣傳？

2.如何宣傳？

3.花多久時間宣傳？

4.向誰宣傳？

5.花了五個月宣傳才找到客戶，期間的生活費怎麼辦？

6.有客戶上門，但報價沒過怎麼辦？

7.報價過了，但對方不願意簽約怎麼辦？

8.案子做到一半，客戶喊卡／不見／不滿，怎麼辦？

9.案子做完了，但要三個月後才會入帳，怎麼辦？

10.案子做完了，客戶不付錢，消失了怎麼辦？

以上十個問題都是自由工作者常見的困擾，基本上無論是以哪種專業技能招攬業務，都有可能遇到，而且實際情況絕對遠超過這十種。也就是說，擁有專業技能的人，都要煩惱這麼多問題，何況是沒有專業技能的人呢？

以前收過一位網友的私訊，她過去沒有社群經營的經驗，但她決定以此做為自由事業核心，成功找到客戶，卻不知道怎麼報價，也不知道要如何簽約。

她的狀況突顯出缺乏專業的另一個大問題：容易錯估自己的價值和情勢，就容易削價競爭、無法適當地保護自己的權益。連簽約都不知道如何進行，若合約是對方所擬，又要如何判斷條約是否合理？更遑論向對方提出審閱和修改的要求。

這也是我認為先有職場經驗再出來接案會比較好的主因，即便不是每個人在公司都有機會接觸到簽約、談判的機會，但公司有一定的資源，如果有心學習，企業相對有比較多機會實踐，就算缺乏系統性了解，至少也有基本概念，後續再深入學習，便能比較快上手。（本文摘自：不上班，每天工作3小時的自由生活／時報出版）