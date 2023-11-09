前Rakuten Girls成員沐妍（鄒沐妍）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，目前是樂天桃猿隊專屬主持人，在球場上的專業表現備受球迷和粉絲們肯定，今年9月她才因為身體狀況向球團告假，疑似腳部肌肉拉傷，今（9）日她宣布將從直播領域畢業，讓許多粉絲不捨。

沐妍9日在社群平台喊話：「親愛的沐絲們，謝謝大家長期以來對我的支持，從球賽到活動到直播一直都陪著我，今年走到了年底，我給自己設定了更多的目標，必須花更多時間精神來準備，也必須為未來好好做規劃，所以經過深思熟慮之後，我想是時候從直播領域畢業了，謝謝大家在直播上幫助我完成了不少夢想，也成就了我不少好成績好回憶」，她表示未來會花更多心思在作品、品牌與週邊上，希望大家能繼續支持未來的計劃，會用更多面向陪伴大家。

沐妍最後撒嬌表示：「我也會努力讓自己成長有更多機會可以跟大家見面互動，請大家依然支持我陪伴我唷」，貼文一出，許多藍勾勾好友都在底下留言「畢業快樂」，粉絲們表態「一樣會繼續支持妳」、「沐妍很棒，會持續為妳加油」、「永遠都在妳身邊，支持妳、陪伴妳，妳是最棒的」、「直播畢業不是結束，而是另一個成就解鎖後再開啟，祝褔MC往既定目標越走越穩，沐妍~fighting」、「謝謝帶給我們美麗的回憶」。