簡姓男子假借養病及度假之名承租台東房屋，實則經營應召站，由丁女透過論壇網站及LINE刊登廣告，媒合戊女從事性交易，每次價格3700元至4000元不等，2021年6月遭警方查獲，估2月餘內不法所得逾35萬元，台東地方法院依共同犯圖利容留性交罪，判處8個月徒刑。

前年3月間，丁女在與簡男聊天過程中透露有賺錢需求，簡男提議共赴台東經營應召站。簡男以月租金2萬3000元承租台東市某4層樓屋，並訂購潤滑劑配送至屋，丁女則負責套房清潔工作，以及使用簡男提供的網路論壇帳號刊登廣告攬客。

戊女原於桃園從事性交易，經簡男介紹至台東應召站從事性交易，每次價碼為3700元至4000元不等，戊女按次取得1200元至1700元不等的酬勞，餘款則由簡男、丁女或應召站其他不詳成員朋分拆帳；戊女控乙男亂扣款，「月經來也要罰錢，每月上班未上滿21、22日也要罰錢」。

台東警方於同年6月16日查獲此假租屋真賣淫案，經估算簡男與丁女不法所得43萬4700元，其中丁女分得8萬元，剩餘35萬4700元由乙男全拿。

房東向法官表示，簽約時，簡男告知承租作為網拍之用，沒有印象說是要來台東度假才租屋，知曉簡男住4樓、丁女住2樓，戊女應該住3樓，簽約完畢即匯款支付押金和租金6萬9000元。

台東地方法院認為簡男一次性支付高額租金，並自費裝設監視器設備，但承租期間僅居住3次，辯稱後續將套房分租，卻未向丁女等人收受房租，認定簡男同意圖營利容留、媒介從事性交易之事實，依共同犯圖利容留性交罪，處有期徒刑8個月。