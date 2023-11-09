嘉義市國華街與崇文街口已安裝全國首座取締「汽機車不依規定停車再開」的科技執法，提醒用路人注意。（鄭光宏提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市議員鄭光宏今天在議會督促市警局加強宣導科技執法取締違規的認定標準。（廖素慧攝）

嘉義市今年新增3處智慧科技執法路口，取締闖紅燈、不禮讓行人、測速照相等違規，預定明年1、2月正式運作，其中有1處國華街與崇文街口，是針對「汽機車不依規定停車再開」取締，是全國首處針對此項違規設置科技執法的路口。

嘉義市議員鄭光宏今天在市議會質詢指出，國華街與崇文街口已裝設全國首座針對「汽機車不依規定停車再開」的科技執法，為什麼選擇此處？取締標準是煞車燈有亮？騎機車雙腳要踏地？汽車完全停止再開？市警局應告訴民眾明確的取締標準。

鄭光宏並建議至少3個月宣導期、製作圖卡加強說明取締標準及相關罰則，透過媒體、社群網路等多元管道廣為宣傳，讓民眾了解，避免衍生爭議。

嘉義市警察局長陳炯旭表示，據統計分析，國華街與崇文街口近4年來發生41件交通事故，有40件是「未依規定停車再開（未依規定讓車）」，雖然市府陸續採取增設交通桿、反射鏡、黃網線、延伸路口紅線等措施，但效果有限，因而安裝科技執法系統，以期減少事故。

陳炯旭還說，科技執法是動態錄影，並非照相，依規定停車再開，就是「支幹線車輛必須先停下來，讓主幹道上車輛先通行」，而此路口主幹道是國華街，因而科技執法針對崇文街拍攝。

嘉市警局交通隊副隊長江志慶指出，今年新增3處科技執法路口包括文化路、興達路及博愛路三路交叉路口、忠孝路與保健街口、國華街與崇文街口，已於10月底完工，目前驗收中， 預計11月中旬驗收完成，開始宣導至少2個月，明年1、2月間正式執法。

江志慶還說，3處路口科技執法是依該路口易肇事違規態樣來拍攝取締項目，文化路、興達路與博愛路三叉路口、忠孝路與保建街口是針對未禮讓行人、機車未依規定兩段式左轉及轉彎車未依規定。