聖暉*指出，隨著專案逐漸完工，及去年高基期因素，營收動能趨緩，然集團持續透過降本增效方式，提升利潤率，維持獲利成長步調。聖暉*表示，公司於採購具備優勢，能對設備及原料進行避險。下半年雖然主力客戶庫存調整持續，建廠趨緩，然而在封測廠仍有相當多接案，包括先進封裝CoWoS在內。

第4季新接訂單逐漸轉強，近期亦獲得緯創子公司機電工程合約，在建工程合約累計超過340億元，營運前景穩定樂觀。2024年晶圓廠設備(WFE)將可望在半導體庫存調整結束以及高效能運算(HPC)、記憶體等需求增加而有所提升，SEMI統計，2023年全球WFE預估為840億美元，明年將有望增加15％，借助集團資源綜效，將積極爭取新訂單，迎來成長爆發。

雖然大陸有十一長假因素，但朋億*設備訂單出貨暢旺，單月營收呈現雙增。目前整體在手訂單保持120億元以上，旗下化學品供應系統設備已獲歐盟、台灣TS防爆認證，有效滿足設備使用安全性及運用效能提升。