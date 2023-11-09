默克為多元化的集團，涵蓋領域涉及製藥、實驗室設備、特種化學品。該製造商證實，2023年經調整後息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)將在58億至64億歐元之間，但是將趨向該區間的低端。
此將較2022年的68億歐元更低。
該公司還公布，第三季調整後EBITDA為減少20%，來到14.5億歐元(約15.5億美元)，略高於分析師預測平均的13.9億歐元。
默克在上個月提出了明年營收恢復成長的財測，其中生技藥物和半導體的特殊材料的需求，將從下滑中復甦。
德國化學集團默克(Merck)週四指出，由於用於製造生技藥物和半導體特殊材料的需求疲弱，該公司全年營業利益可能僅達到目標區間的低端。
默克為多元化的集團，涵蓋領域涉及製藥、實驗室設備、特種化學品。該製造商證實，2023年經調整後息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)將在58億至64億歐元之間，但是將趨向該區間的低端。
此將較2022年的68億歐元更低。
該公司還公布，第三季調整後EBITDA為減少20%，來到14.5億歐元(約15.5億美元)，略高於分析師預測平均的13.9億歐元。
默克在上個月提出了明年營收恢復成長的財測，其中生技藥物和半導體的特殊材料的需求，將從下滑中復甦。
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