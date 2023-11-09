雲林縣9日新增2例登革熱確定病例，包括山區古坑鄉1例、海區麥寮鄉1例，另西螺鎮振興里1例經檢測後為陰性故排除，全縣累計655例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計655例，其中古坑鄉484例最多，其次斗六市129例，另外斗南鎮10例、西螺鎮9例、林內鄉8例、虎尾鎮6例、莿桐鄉4例、麥寮鄉2例、台西鄉1例、大埤鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局提醒民眾，天氣雖轉涼，但登革熱疫情尚未停歇，外出仍要注意防蚊措施，若需長時間在戶外活動，尤其是前往農園或筍園等蚊蟲較多場域，請穿著淺色長袖衣褲，或是配戴袖套及防蚊帽等防護裝備，並使用政府機關核可的防蚊藥劑，以避免被蚊蟲叮咬。如有防曬需求，建議先塗抹防曬乳，間隔15分鐘後再使用防蚊液。