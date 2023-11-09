針對中日領導人考慮在下週的亞太經濟合作會議（APEC）峰會進行場邊會談，中國外交部今天未直接證實，但盼日方為兩國高層交往營造必要環境和良好氛圍。

日本首相岸田文雄考慮配合即將在美國登場的APEC峰會，於11月16日左右與中國國家主席習近平進行場邊會談，日方為此派出國家安全保障局長秋葉剛男，於今天前往中國展開協調。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上針對此議題指出，沒有可以提供的訊息。

汪文斌進一步說，中方希望日方以實際行動兌現構築建設性穩定的中日關係的表態，為推動雙邊關係改善發展和兩國高層交往營造必要環境和良好氛圍。

2023亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於11月15日至17日於美國舊金山舉行。據日本放送協會（NHK）報導，若日中領袖會談順利舉行，岸田預料將在兩國懸而未解的議題上傳達日方立場，例如要求中國解除日本水產品的進口禁令等。