為提攜後進，政治大學今日表示，新聞系校友魏明光將分期捐贈1000萬美元（約新台幣3.2億元）給母校，盼參考美國普立茲獎的模式，與校方合作並成立打造「傑出新聞傳播獎」。

政大指出，魏明光當年以第1名錄取政大新聞系，在學期間也以優異表現獲得許多獎學金，從政大畢業後，更遠赴美國密蘇里大學新聞學院深造，不過在課餘時間到中餐廳工作籌措學費，發現對餐飲業很有興趣，完成學業後便創業成立中餐館，在美國成公開業，更斬獲多項餐飲榮譽肯定，還晉身美國中餐界最具影響力的12大名人之一。

即便跨足商業，魏明光仍心繫對新聞事業的熱情，因此決心將畢生工作積蓄捐贈給政大，政大也預計於11月15日舉行捐贈簽約儀式。

政大提到，魏明光將分期捐贈1000萬美元，作為政大獎學基金，鼓勵參與實習、競賽、志工等學生，並希望保留固定比例給傳播學院，也希望能設立「新聞傳播講座」和「傑出新聞傳播獎」，參考美國哥倫比亞大學傳播學院的普立茲獎模式，提攜有志於新聞工作的後輩。