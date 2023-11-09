桃園市中壢區永清街一處水溝加蓋工程日前完工，居民一看卻發現，工程僅施作不到10尺就完工，里長向中壢區公所反映，得到的回覆卻是「沒錢了」，引發砲轟加蓋只做一半，有做跟沒做根本沒差。中壢區公所回應，該處工程將分階段進行，待經費充足會接續加蓋保障用路人安全。

市議員謝美英說，永清街鄰近萬能科技大學，許多學子騎機車上下學，該處農路窄小，經過會勘評估後該處土地並非私人產權，也沒有水利灌溉需求，相關單位同意施作水溝加蓋，中壢區公所日前派人施作工程，動員3輛工程車、8個人花了2天時間完工，未料工程結果反讓人看了傻眼。

居當地水尾里長温永達說，他詢問公所工務課，得到的回應竟然是「沒錢了」，進一步反映工程若沒做好，每天接獲里民抱怨這樣很為難，沒想到課長竟又回嗆「那就把做好的打掉」。他批，市府相關單位現在做任何工程，都沒有通報里辦公處，里長面對里民詢問一無所知，且這種施工態度及品質讓人無法接受。

市議員謝美英說，造橋鋪路做一半，對不熟悉路況的用路人反而增添風險。(呂筱蟬攝)

謝美英說，造橋鋪路做一半，對不熟悉路況的用路人反而增添風險，她也呼籲桃園市政府，對於各區公所發包的各項工程，必須逐一檢視。

中壢區長李日強回應，永清街252巷至322巷口，路寬約10公尺，全長約180公尺，考量水溝加蓋必要性、用地及經費，綜合評估後先行派工辦理路口10公尺改善，後續加蓋路段經費較高已錄案，待年度經費充足再行辦理。另有關課長與里長對話，應是溝通過程中有落差造成誤會，將持續與地方里長及民意代表溝通協調。