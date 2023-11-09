男星敖犬（莊濠全）剛和空服員女友發發求婚成功，兩人過上甜蜜的同居生活，但沒想到近日卻傳出兩人分房睡，不是因為雙方感情出狀況。對此，發發近期在社群上透露，原來是因為敖犬的愛犬(敖弟)，一隻11歲的博美，因為年紀大生病，經常半夜咳嗽，為了不要影響到女友，所以就和愛犬一起待在客廳，真相曝光後，讓人十分心疼，不少網友表示，希望狗狗可以早日康復。

發發在IG發文透露，敖弟11歲，有心臟肥大和氣管塌陷的問題，常常半夜夜咳，一咳都咳一整晚，男友敖犬知道她淺眠，為了讓她能睡好覺，兩人現在只能分房睡，發發說:「每天早上起床都看到他們一人一狗睡在沙發上」，但沒想到前幾天，狗狗的狀況更不好「站都站不起來」。

敖弟生病、敖犬睡覺會放狗狗的衣服一起睡覺。（圖／發發 IG）

敖弟目前在醫院治療，發發難過的表示，看到狗狗那麼小的身體插滿管子，真的心很痛，而敖犬這幾天還把敖弟的小衣服放在枕頭旁一起睡覺，讓她看了十分的心疼，但也只能無奈的表示：「這種時刻說什麼都沒辦法安慰，怎麼可能不難過，寵物的衰老病痛真的是好難好難的課題，這一課太難修，希望敖弟的情況好轉。」敖犬也在貼文留言「謝謝寶這陣子對弟弟的細心照顧，好想牠，老天保佑敖弟好起來。」網友也紛紛的替狗狗集氣，表示會沒事的。