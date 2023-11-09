鑑於許多塑膠材質仍然難以回收處理，明道中學iGEM團隊日前研發出分解酵素「新一代聚己內酯可分解塑膠（PCLx）」參加國際基因工程生物競賽奪金；該酵素僅需2至3周就能分解大多數的塑膠製品，預期未來可應用在吸管、飲料杯、商品包裝等物品上。

明道中學本屆iGEM團隊共32位同學，匯聚高中部、國際部、技術高中部對生物科技有興趣的人才。團隊發現，現在坊間雖有許多可生物分解的塑膠材質，卻因為塑膠材質必需在特殊的環境下（比如高溫處理廠）才能分解，因此仍然難以回收及處理。

團隊以此為發想，把生物可分解塑膠聚己內酯（PCL）材質的酵素，透過耐熱蛋白工程與生物技術研發出可耐受100°C的PCL降解酵素；該酵素與PCL原始塑膠顆粒材料融合後，可直接應用在塑膠熱塑的生產過程，讓原本需要2至3年才能分解的塑膠，只要2至3周就能在自然界被分解，且直接掩埋，不需要特別回收處理。

團隊日前參加美國麻省理工學院所創辦的國際基因工程生物競賽，連續8年摘金。指導老師陳沛鴻表示，從2016年「血酒機」、2017年「會吃糖的乳酸菌」、2018年「蚊子採血器」、2019年「微藻空氣淨化器」、2020年「防蛀牙糖果 - CLEANDY®」、2021年「沙門氏菌生物檢測法 - deSALMONEtor®」、2022年「新世代口服疫苗 Phaccine」到今年的「新一代聚己內酯可分解塑膠」，同學們能從生活發現問題並解決問題，同學們認真努力，成果卓越，為他們感到高興。

「社會實踐組」組長陳元安表示，他首次參與國際競賽，被盛大的場面震撼，尤其每位參與者對學習新知的熱情深深感染他，更希望把所學的知識分享給大家；高中部隊長吳安直說，他在團隊合作與人力協調方面學到最多，也喜歡大家一起有新概念的撞擊；國際部隊長許天玫則表示，參賽後帶給自己不一樣的視野。