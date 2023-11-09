口腔健康為全身健康之本，除了每天刷牙外，使用牙線也很重要，但是否有優先順序？對此，牙醫師歐凱捷透過檢閱2篇國外研究，來給出答案，即先用牙線再刷牙效果比較好。

歐凱捷在臉書專頁「歐凱捷 Dr.Ou 牙醫Club」發文表示，很多人都以為先刷牙再使用牙線，才能清乾淨牙刷沒刷到的東西。但根據2015年刊登在《口腔健康與口腔預防》（Oral Health and Preventive Dentistry）期刊上的1篇研究，欲探討刷牙和使用牙線的順序，對控制牙菌斑和牙齦發炎的功效。結果發現，男性先用牙線再刷牙，對於牙菌斑控制的效果較好；而女性使用先後順序，則無差異性。

歐凱捷接著提到，2018年一篇刊登在《牙周病學雜誌》（Journal of Periodontology）上的研究，欲探討刷牙和使用牙線順序，對牙菌斑減少和氟化物滯留的影響。結果顯示，先用牙線的組別牙縫區更乾淨且含氟量較高，但靠近牙齦附近的區域則無顯著差異。

此外，使用牙線固然重要，但要小心錯誤的用法恐傷害牙齦。草屯安馨牙醫診所先前就在其粉專發文衛教，提供下列3個技巧，幫助民眾在潔牙過程更順利且有效：

1、挑選適合的牙線：建議可選擇扁牙線，因為這種牙線較容易穿過狹小的牙縫內，從而減少對牙肉的刺激。

2、使用牙線不要直上直下：此舉容易會壓迫到牙齦造成受傷，應採用左右拉動的方式，將牙線滑進牙縫中清潔。

3、確保動作輕柔：應將牙線呈現出C字型，輕輕地在牙縫中滑動，以刮除牙縫中的殘渣和細菌。