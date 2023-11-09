台海關係緊張，民眾強烈盼望政黨輪替，全球客家崇正會聯合總會代總執行長曾觀濤呼籲，藍白合作有望成為台灣政黨政治與憲政運作的新里程碑，也是兩黨轉型再造的好機會，希望所有的客家人能夠秉持懷國愛鄉的客家精神，支持「藍白合作」，確保台海和平與穩定。

客家團體香港崇正會於1998年9月27日召開客家代表大會，經客家領袖黃石華提議成立全球客家崇正會聯合總會，簡稱「全聯會」。

全聯會致力於團結客家人，發揚客家歷史文化，促進兩岸和平。綜觀民進黨執政策略與態度，近年來兩岸關係已發展到逐漸達白熱化地步，全聯會呼籲所有客家人站出來，力挺藍白合，促成政黨輪替，以修補民進黨執政所導致的兩岸裂痕，化解台海緊張情勢。

全聯會呼籲所有客家人站出來，力挺藍白合，促成政黨輪替，以修補民進黨執政所導致的兩岸裂痕。（圖／本報系資料照）

曾觀濤表示，全聯會秉承客家先賢以天下為已任，愛民族愛社會的精神，積極與世界客家社團、鄉親聯結，並籌辦推展客家大小活動，在海内外皆有重大影響力，而台灣是客家族群聚集重鎮，穩定的台海平和發展將有利於客家文化的交流與保存。

另外，全聯會因應時代潮流與時俱進，去年成立線上「客家元宇宙線上文化VR館」，結合豐饒的客家歷史人文、客庄地景、時序物產、美食生活與語言體驗。透過擬實境將文化重新整合，設立「客庄族群」、「 豐騰味緒」、「 客家名人 」、「為民發聲」、「來趣上客」、「 歲時祭儀」、「 嬉客來尞」八個展廳，希望透過更多元的方式來傳遞客家文化。

他強調，全聯會以國家興亡為己任，希望透過線上議題投票網站傾聽年輕族群對於藍白合作之議題想法，廣邀年輕族群至投票網站，表達議題相關意見。