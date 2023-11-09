國安局特勤中心今（9日）上午舉行「安全維護專精訓練結訓暨編成典禮 」，其中最大亮點，就是採購美造BARRETT MRAD重型狙擊槍。由於這款狙擊槍在多場實戰中，均用於狙擊遠距的目標，以及重型、裝甲車輛使用，一般稱為「反物資狙擊槍」，對於近身特勤隨扈而言相當罕見，顯見本屆安維8號已引進新觀念，將維安警戒範圍擴大，甚至也針對大型恐怖攻擊進行防範，才會採用此款特種部隊在進行遠距狙擊的重型武器，絕對可讓維安層級更為廣泛、嚴密。

BARRETT MRAD狙擊槍與以往的輕型狙擊槍不同，為中、大型（重型）狙擊槍，可用於攻打、殲滅衝撞而來的車輛、藏有狙擊手的建築物等大型目標，而距離方面，以往小型狙擊槍射程均為800公尺，此款BARRETT MRAD狙擊槍射程長達1.6公里遠，可用於非近身目標，遠距離具有維安疑慮的隱匿藏所、車輛，使維安層級更廣泛、嚴密。

為強化參選人維安，國安局特勤中心新購美軍特種部隊現役BARRETT MRAD狙擊槍及NVLS熱顯像，並與夜視鏡相輔相成強化夜間防護能力，同時搭配新型槍響偵測器，極短時間內定位敵目標予以反制。

據了解，新型狙擊槍為美造BARRETT MRAD狙擊槍，使用彈藥為7.6公厘、有效射程1500公尺，除了是特勤中心新槍外，亦是美軍特種部隊現役狙擊槍，在俄烏戰爭、以巴戰爭中均曾被使用。

此款狙擊槍可更換槍管，射擊不同口徑彈藥；另配有折疊式腳架及槍托，供射手快速轉移並架設射擊位置；配賦的觀測鏡為「LEUPOLD MARK5」先進光學瞄準鏡，相較傳統觀測鏡的「十字絲」瞄準線，此為「聖誕樹」型的密位刻劃瞄準線（TREMOR 3），可供射手快速修正落彈位置，迅速實施反制射擊。