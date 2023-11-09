為期7天的國際衝浪公開賽正在台東縣東河鄉金樽海邊展開，總共10個國家、近200位國內外衝浪好手競技，其中來自澳洲的圖．史達琳（Tru Starling）、傑西．史達琳（Jesse Starling）姐妹倆的高顏值、曼妙身材和精湛的衝浪技術成為全場亮點，更被許多攝影好手鎖定。兩人受訪時表示，首度來台灣，還會想再回到台東。

在東北季風助勢下，台東金樽海邊的海浪澎湃，午後陽光下，圖一身古銅色肌膚更顯健美，只見她選了1道好浪，起乘站上衝浪板，在海面輕快騎行，隨即急轉、甩尾，海水濺起完美的弧型水花，動作一氣呵成，岸上的攝影玩家們猛按快門直呼「漂亮」。

來自澳洲的22歲圖跟妹妹傑西相差1歲，兩人都有著精緻的五官及姣好的身材，容貌極為神似。圖說，「我喜歡在海裡享受著海浪和每一次衝浪所帶來的樂趣」，她自有記憶以來就深深地熱愛著海洋，加上爸爸喜歡衝浪，12歲就站上衝浪板，展開自己的衝浪生涯，能跟妹妹並肩馳逐浪，是很有意義、也非常開心的事。

圖曾在QS 1000的項目中獲得第2名，同時在一些其他的賽事中也獲半決賽的成績。姊妹倆表示，衝浪讓她們有機會前往一些很酷的地方，比如台灣，這是兩人第1次來台灣，她們也大讚這裡的食物很棒，人也很友善，將來一定會再度來台東。

2023年國際衝浪公開賽正如火如荼展開，共有來自日本、澳洲、紐西蘭、印尼、英國、韓國、巴西、瑞典、菲律賓及台灣等近200位好手齊聚台東一較高下，更吸引許多攝影玩家天還沒亮就到金樽海邊卡位，捕捉力與美的精采一瞬間，賽事至12日止。