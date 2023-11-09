香港91歲資深男星胡楓昔日與功夫巨星李小龍搭檔外，還是張學友、黎明和林憶蓮等大明星的乾爹，如今年邁的他仍活躍於演藝圈，仍有影視新作品，還會在各大活動看到他的身影。今年剛出爐的港姐莊子璇日前分享出席慈善活動，還與胡楓合照，他不忘保持距離相當紳士，網友也大讚他是演藝圈「好好先生」代表。

2023年度香港小姐莊子璇7日在Instagram分享出席慈善活動一系列美照，當晚她身穿黑色低胸禮服，大露事業線，讓眾人眼睛大吃冰淇淋。其中還見到莊子璇與大前輩胡楓、男星陳百祥的合照，還被網友揪出細節。

胡楓與莊子璇合照時表情淡定外還保持安全距離相當紳士，而陳百祥則是相當熱情但也是沒碰到莊子璇，很有禮貌。（圖／摘自莊子璇Instagram）

在合照中91歲的胡楓不僅狀態看起來很有精神，合照時還與莊子璇保持距離不踰矩，展現紳士一面；另外陳百祥則是顯得很熱情，兩人拍照時肩並肩，不過，陳百祥同樣很紳士，手只是擺放在莊子璇身後，沒有亂摸亂碰。

其實胡楓過去就一直被視為香港演藝圈「好好先生」代表，這次與港姐冠軍合照，依舊維持他的從容和禮貌，受到許多網友好評。而91歲的胡楓私下也是相當專情的人，與妻子呂詠荷隱婚多年，在2016年她因病離世後，胡楓傷心至極，還在墓碑刻上「緣盡今生，來世再續」。