專家則說明，4至6個月時，寶寶開始補充副食品，可以補充奶類不足的營養，減少可能缺乏的營養素。（傑西寶寶提供）

台灣兒科醫學會建議，從4到6個月大可以開始添加副食品。專家則說明，4至6個月時，寶寶開始補充副食品，可以補充奶類不足的營養，減少可能缺乏的營養素，如：鈣、鐵等，同時開始訓練嬰兒咀嚼及吞嚥能力。

高雄「傑西寶寶嬰幼兒」副食品專家則建議，副食品以「少樣多樣化」為原則，寶寶4個月大時開始接觸母乳以外的副食品，並且要以天然食品為主，給予富含成長需求營養的食物，如鐵質、鈣質與鋅等元素。

專家提到，第一、少量多樣化的副食品刺激，每一次增加一樣新食品，測試寶寶是否過敏，可由蔬果根莖類開始，2到3天為一單位，以此類推，一個月後再添加肉或魚類補充蛋白質。

再來是，寶寶滿6個月後，副食品需要富含鐵質或鋅等元素，可從肉海鮮豆類等攝取。蔬菜水煮易流失養分，建議採用快速蒸煮法，大約蒸5至8分鐘，才能留住蔬菜營養的礦物質成分。另外，注意菠菜容易有硝酸鹽，建議汆燙1分鐘，再開始料理。

由於現今小資雙薪家庭多，新手爸媽工作之餘回家已相當疲憊，如還要每天製作副食品給寶寶吃，是一大考驗，加上食安問題嚴重，對於副食品如何料理製作，是許多爸媽的一大煩惱，因此「傑西寶寶」為了解決爸媽的憂心，以「天然」為主張，以蒸煮方式，製作不同時期的寶寶所需的副食品。

傑西寶寶闆娘表示，同樣身為媽媽，愛孩子的心都是一樣，傑西寶寶堅持不加添加物、不用調味，相信少即是多，給寶寶們最原始的滋味，感受天然食材的美好。每天堅持進產線監督每個環節及過程，擁有自己的食品廠再加上自主送驗，站在第一線為消費者把關。

傑西寶寶堅持18個月前無調味不加鹽，目前有60多種口味。為回饋全台爸爸媽媽們，傑西寶寶4周年慶自11月10日至11月30日，推出超值的副食品寄杯方案，全台門市都能購買也能領取寄杯，官網購買每次選滿20杯即可免運到家，寄杯無月齡、時間限制等多項優點。另加碼有高回購率的寶貝安撫神器-啵棒米餅任選3罐贈1罐。