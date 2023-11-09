民進黨主席、總統參選人賴清德8日中常會提到，人權沒有國界，政府應以同樣的關心，將中生比照外籍生納入健保，盼行政院研議將比照外籍生納入健保，引發深綠反彈，也引發黨內立委疑慮；賴清德9日前往華山大草原拍宣傳照時，被媒體詢問此事，微笑回應，「謝謝」。

此外，媒體問到，賴蕭配是否底定？蔡總統是否出手協調？賴清德都面帶微笑，「謝謝」以對。

賴清德今天在華山大草原拍攝宣傳廣告，由於下午天氣不錯，吸引不少人圍觀。

此外，賴清德今（9）日在 YouTube 頻道發布「賴桑去叨位」第15集《參訪布拉瑞揚舞團》，賴清德親自來到台東糖廠文創園區倉庫，拜訪布拉瑞揚舞團排練室，不僅現場和舞者進行肢體交流、大秀舞技，更體驗卑南族「抬椅歌」歡迎儀式。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，此趟行程不僅是文化藝術交流，更是對台灣原住民文化的鼓勵和支持，希望透過這樣的交流，讓更多人了解台東多元的族群文化。

舞團藝術總監布拉瑞揚．帕格勒法（puljaljuyan pakaleva），是台灣排灣族舞蹈家與編舞家，過去曾是雲門舞集舞者，也曾為紐約的瑪莎葛蘭姆舞團編舞。2015年返回家鄉台東後創立布拉瑞揚舞團，2022年獲國家文藝獎。布拉瑞揚說明，「回家跳舞」是舞團的核心概念，日常訓練中除了有芭蕾、當代、街舞之外，更會從田野踏查中，挖掘自身蘊含的傳統與文化，發展獨具的身體動作與語彙。

影片中，賴清德觀賞布拉瑞揚舞團今年推出的新作品《我．我們》第一部曲的演出精華。表演中，舞團將原住民文化融合電子迷幻音樂，表現出各別舞者獨特的生命力，也讓傳統文化有了全新的樣貌。演出完畢後，賴清德頻頻稱讚表演十分精彩，更感謝布拉瑞揚返鄉創作、深耕在地，甚至讓台灣的文化與藝術走向國際舞台，帶領年輕舞者走出了新的道路。

賴清德也表示，台灣的東部縣市可以發展出不同於西部的城市化發展，而是應該像這樣，保留當地的文化特色進行規劃，發展藝術、歌曲、舞蹈等各方面文化創作。

布拉瑞揚和賴清德分享，過去自己在雲門舞集擔任舞者期間，雖然經歷大大小小的舞台，「但那時心中有個小小聲音，要我回家」。現在的他回到故鄉生活、在生活中學習，更希望能為年輕人找到回家的路。他的目標是帶領舞團，在10年內走遍55個原住民居住的鄉鎮市，未來也將以700多個部落為目標，讓「回家跳舞」的精神走遍家鄉。