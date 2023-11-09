基於考量公司未來發展及事業布局規畫，黃亞興決定擔任專任總經理，負責時碩整體營運面的規畫與管理，並完善公司治理。另外，設立總裁辦公室，由黃亞興出任總裁，處理未來集團與跨集團發展新事業、與收購/併購投資相關事宜。

時碩工業指出，黃亞興擔任公司董事長期間，得力於他在策略、客戶解決方案、技術和營運方面擁有的豐富經驗，公司得以履行全球的成長、創新、卓越長青等策略，並在公司風險管控、規範運作、轉型發展方面做了大量富有成效的工作。