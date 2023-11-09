基於考量公司未來發展及事業布局規畫，黃亞興決定擔任專任總經理，負責時碩整體營運面的規畫與管理，並完善公司治理。另外，設立總裁辦公室，由黃亞興出任總裁，處理未來集團與跨集團發展新事業、與收購/併購投資相關事宜。
時碩工業指出，黃亞興擔任公司董事長期間，得力於他在策略、客戶解決方案、技術和營運方面擁有的豐富經驗，公司得以履行全球的成長、創新、卓越長青等策略，並在公司風險管控、規範運作、轉型發展方面做了大量富有成效的工作。
時碩工業(4566)董事長兼總經理黃亞興日前請辭董事長將專任總經理一職，今天召開董事會選任董事長，一致推舉黃亞興夫人、劉祖英擔任時碩工業新任董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。董事會授權經營層依相關法令向主管機關申請登記程序，儘快辦理相關工商變更登記手續。
基於考量公司未來發展及事業布局規畫，黃亞興決定擔任專任總經理，負責時碩整體營運面的規畫與管理，並完善公司治理。另外，設立總裁辦公室，由黃亞興出任總裁，處理未來集團與跨集團發展新事業、與收購/併購投資相關事宜。
時碩工業指出，黃亞興擔任公司董事長期間，得力於他在策略、客戶解決方案、技術和營運方面擁有的豐富經驗，公司得以履行全球的成長、創新、卓越長青等策略，並在公司風險管控、規範運作、轉型發展方面做了大量富有成效的工作。
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