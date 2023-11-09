宜蘭縣龍德工業區今日（9日）發生一起2死的嚴重車禍，砂石車路口右轉，撞到前方同向的雙載機車，導致機車上2人遭輾過慘死，沒想到網友眼尖發現，這輛肇事的砂石車公司，與日前在新澳隧道嚴重推撞車禍的公司，居然同樣地址，驚呼：「遠離大車啊！」

而宜蘭縣南澳鄉蘇花路廊台9線新澳隧道北上車道，上個月（24日）下午1時許，發生17車追撞事故，釀1死11輕重傷，當時闖禍的砂石車駕駛，是後輩發現超速，以及恍神，才會釀成這起嚴重事故，當時認蔣男涉嫌過失致死及過失傷害罪嫌重大，但沒有無羈押之必要，諭令20萬元交保候傳。

網友在臉書社團《爆料公社二社》發文表示：「今天宜蘭發生砂石車轉彎死角壓死兩個人，據說這台砂石車跟前陣子蘇澳隧道內那台砂石車是同公司」，很多網友看到紛紛驚呼，紛紛在底下留言。

網友留言。（翻攝爆料公社二社）

網友留言。（翻攝爆料公社二社）

網友留言。（翻攝爆料公社二社）

網友留言表示：「大車真的好可怕」、「老是講死角 攝像頭裝起來 什么時侯政府才會強制安裝」、「不需要放大標題 宜蘭.花蓮這邊都是同一個廠比較多 沒人希望出事 駕駛問題.廠商有時也無奈吧」、「撇除人的問題 我他媽騎個車還得小心後方來的殺人車」、「砂石車停在機車區內」、「怎麼不規定跟公車一樣，轉彎先停頓個1,2秒再開」、「太扯了 這樣開車」。