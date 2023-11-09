擁有「廣播界林志玲」稱號的女星DJ圓圓，各大音樂祭、活動場合，總能看到她熱情、活力滿滿身影。單身11年的她，近日傳出桃花朵朵開，DJ圓圓接受《中時新聞網》訪問興奮表示「單身這麼久，總該換我了吧！」臉上滿是粉紅泡泡，喜訊不藏全說了。

獨/終結單身11年！DJ圓圓突拋「震撼喜訊」 甜喊：真的會融化

圓圓表示，「上月(25)日生日當天飛到了某城市，一位認識蠻久、身高198公分的籃球員(以下簡稱198男)，特別訂了間高檔飯店，當晚住在84樓，晚上則在該棟100樓餐廳慶生。」而最令她感動的是，「198男特別訂了一個超可愛蛋糕，上頭還寫『小公主圓圓生日快樂』，我好久沒有被這樣寵的感覺了」。

198男為圓圓特製專屬蛋糕慶生，她相當感動。(圓圓提供)

發展可能性?圓圓坦言，「目前觀察中，198男條件很好，又會給女生很多驚喜，我很怕他對別人也是一樣，我本身是『人間清醒』，非一般女生，不會被男生這種戀愛攻勢給迷失了」。

198男送圓圓最愛的粉紅色手機當生日禮物。(圓圓提供)

談及198男貼心小舉動，圓圓則說，「我到那城市不論要去哪，即使他要練球行程，他都會想辦法來接送我，時時刻刻擔心我叫車的安危等，我就覺得好久沒有人擔心我了，有種人家說的『破防』感覺，心真的會被融化」。

圓圓面對感情很理性，坦言「有可能會被198男給融化」。(游定剛拍攝)

單身、獨立太久了，圓圓笑說，「我現在要學習和198男報備，因太久沒談戀愛了，還要找回戀愛的感覺，像是有時傳些自拍照，讓男生知道發展可能性，會不會有好結果發生，大家拭目以待！」