桃園二選區國民黨立委參選人涂權吉大園區競選服務處9日成立，眾多鄉親到場支持。（蔡明亘攝）

桃園二選區國民黨立委參選人涂權吉（中）大園區競選服務處9日成立。（蔡明亘攝）

桃園二選區立委選戰，國民黨勸進楊梅區市議員涂權吉參選，對上民進黨現任立委黃世杰。涂今日舉行大園區競選服務處成立大會，逾100名鄉親到場支持高喊「凍蒜」，盼率先在大園成立服務處，協助航空城徵收戶爭取合理補償，衝刺其在沿海地區的知名度。

涂權吉大園區後援會由前大園鄉長張建隆擔任總會長、市議員徐其萬擔任主任委員、大園區農會理事長游智健擔任總顧問，自其參選後，積極組織地方加大力道宣傳，10月底成立觀音區競選總部後，今在大園區成立競選服務處，向大園鄉親請託，爭取支持。

涂權吉表示，過去擔任立委助理時曾在沿海服務，後擔任市議員服務集中在楊梅區，在大園、觀音、新屋3區的知名度較落後，對手有現任優勢，他身為專業專職民代，若有機會當選，一定為沿海鄉親全力以赴，爭取福利與建設。他也說，今率先在大園成立服務處，盼針對航空城徵收戶，能協助他們爭取合理的補償。

徐其萬肯定涂權吉在議會表現出色，徐說，涂自基層出身，服務扎實受地方肯定，看得到涂的勤快與認真，這次擔任涂的大園後援會主委，一定全力支持，也感謝其為航空城徵收戶發聲，今天向大園鄉親請託，若有相關需要可連絡服務處，盼爭取選民支持。