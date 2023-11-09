鱷魚是大型肉食性動物，性格兇殘，人類一旦被攻擊，幾乎很難有活命的機會。澳洲一名農夫日前就遭到長約3.2公尺的巨大鱷魚襲擊，好在他急中生力氣，反咬住鱷魚脆弱的眼部，才讓鱷魚知難而退，他也僥倖保住一命。

綜合BBC、《每日郵報》報導，現年60多歲的德弗羅（Colin Deveraux）上個月初前往農場途中，停在一個小湖邊看魚，正當他要離開時，一條成年鹹水鱷（saltwater crocodile）突然從水中現身，一口咬住他的右腳，把他像「布娃娃」一樣甩來甩去，試圖將他拖入水中。

當下他本能反應不停狂踢腳，踹中鱷魚的肋骨好幾下，卻絲毫無法將牠擊退，情急之下，德弗羅朝鱷魚的方向張口大咬，他形容當下的自己別無選擇，「我的姿勢很怪，但我的牙齒意外咬住牠的眼瞼，蠻厚的一層，就像是咬在皮革上。」

所幸在一陣拉扯之後，鱷魚總算鬆開了嘴，讓德弗羅有機會站起身，往車子的方向拚命逃跑，鱷魚緊跟在後，追了約4公尺才放棄。

重傷的德弗羅被送往醫院，接受傷口清創和植皮手術，待了將近一個月才逐漸好轉。他表示，自己算是幸運，遇到的鱷魚正值壯年，卻只咬了他的腳而非其他部位，否則結局可能截然不同。至於攻擊人的鱷魚事後則遭到捕捉並進行安樂死。

文章來源：Australian farmer Colin Deveraux survives crocodile attack by biting back
文章來源：Farmer survives crocodile attack by BITING the beast in the eye after it dragged him into the water

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