交通部重啟日月潭水里纜車規畫案，如興建完成可望將日月潭與水里車埕、集集鎮觀光串聯帶來更大的觀光效益。曾雪蒨攝

立法院交通委員會9日前往南投視察，針對地方希望重啟水里車埕到日月潭向山纜車開發案，交通部次長陳彥伯建議日管處，打破以往格局，以地區整體觀光開發新思維，將日月潭纜車延伸到水里，提振在地觀光。

立委蔡培慧說，日月潭水里纜車早在102年時日月潭管理處就曾提出規畫，但因車埕端場站（大彎）位於環境敏感區，於環評階段卡關；104年改由南投縣政府主政推動由民間自提促參案，但因環評審查由地方改中央，民間投資人又於105年撤銷該促參案，使該案胎死腹中至今。

為反映水里鄉民眾的殷殷期盼，立委蔡培慧特別邀集中央與地方一起前往水里火車站進行說明會指出，日月潭是南投重要的觀光勝地之一，年節假日總是吸引大批民眾，為使其觀光人潮可帶動周邊地區發展，請交通部再次研議從水里車埕興建纜車連結山的那一頭向山纜車站可行性，也盼水里纜車興建可以連結日月潭、車埕、集集小火車的觀光人氣，帶動周邊鄉鎮觀光。

蔡培慧說，先前已正式爭取110億將集集火車支線串連田中火車站，但要發展國際鐵路觀光，日月潭水里纜車是不可或缺的環節，希望藉由整體串連，能讓遊客有完整的觀光體驗，而該案已於112年9月正式啟動評估。

交通部政務次長陳彥伯表示，目前該案正針對路線、環境評估、遊憩型態等面向進行整體規畫，他認為觀光串連是現今發展中相當重要的一環，希望藉由人潮帶動人潮，使南投縣旅遊環境更上一層樓。

日月潭國際風景區管理處長簡慶發則表示，日月潭水里纜車案是大工程，需要各單位的協商與大力投入，才有機會讓該案進一步進入評估規畫階段，也盼該案如成功推動可帶領日月潭觀光走向全新篇章。