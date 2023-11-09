業者依據古畫復刻唐朝漢服，每件都是真絲，顏色也是植物或礦物等天然染料染製，再一針一線縫製的訂製服飾。（楊靜茹攝）

民眾租借和唐朝漢服後，還有專家幫忙梳化唐代妝髮，似乎變身成楊貴妃們，新奇有趣。（楊靜茹攝）

在中台世界博物館租借漢服體驗的遊客指出，服飾看似厚重，不過質料是高檔的真絲，穿起來相當舒服，一點都不覺得熱。（楊靜茹攝）

「憶夢長安」系列活動在11日有「瓔珞手作」體驗課程，僅限30人，需預先報名。（楊靜茹攝）

逛博物館枯燥無聊嗎？中台世界博物館與萬縷紡合作，即日起至12日舉行「雲裳時裝週：憶夢長安」系列活動，民眾可穿上價值約10萬元、真絲製作唐朝訂製漢服，由專家梳化唐代妝髮，變身楊貴妃拍攝情境照，還能體驗瓔珞手作DIY，透過寓教於樂的方式認識唐朝文史。

中台禪寺致力於佛教藝術文物保存與發揚，建立中台世界博物館，其外觀彷彿唐代長安古城，具「嚴護法城」之意，除了常態展、泰國造像特展、文物修護主題展，即日起至12日推出「憶夢長安」系列活動，以唐代推出文化體驗，其中11日有「瓔珞手作」體驗課程，僅限30人，需預先報名，由珠寶設計師李一娟，親手教導製作獨有的瓔珞飾品。

館方表示，萬縷紡熱愛中華文化，收藏或復刻傳統服飾，這次在會場規畫漢服體驗區，提供傳統服飾租借服務，每件衣服都是真絲，顏色都是植物或礦物等天然染料，依古畫復刻的服飾，租借服飾民眾可在展廳內的「三昧草堂」等處拍照打卡，會場內也增設服裝型制介紹，讓體驗民眾認識歷朝歷代的服裝特色。

館方也精心規畫「尋寶集章」活動，引導觀眾走進展廳，認識博物館的展件，若完成集章還可獲贈小禮物。另還有以「唐代」和「時裝」為主題的導覽，透過導覽員深入淺出的介紹，讓民眾透過多元有趣的視角欣賞文物，探索傳統服飾文化與瓔珞之美。