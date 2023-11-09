許多人為了能和另一半在床上充分享受，可能會事先準備各種戰服。一位男子近日和女友約好準備對方的戰服，他買了一件勉強擦邊球的露背連身毛衣，沒想到女友準備的竟是「大象丁字褲」，讓他直呼女友在情趣用品上的品味相當有個性，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他和女友約好在第二個月的紀念日開戰，雙方都要為另一半準備床上的戰衣，由於他還不太了解女友的品味，於是買了一個相對保守、勉強擦邊球的露背連身毛衣，就算搭上其他服飾外出也不突兀，結果收到女友準備的戰衣時相當傻眼。

原PO指出，原本他以為女友買的是較中性的衣服，或是聖誕節麋鹿裝、男兔女郎裝，沒想到女友的品味超有個性，準備了襠部有大象的「大象丁字褲」，還認真的說「欸！這很可愛耶」，讓原PO無奈直呼「我真的要穿嗎？怎麼辦我想像不到穿那個硬起來的場景」。

對此，許多網友紛紛回應，「可愛到爆炸！超喜歡！我是說小X巴內褲，拜託你穿給她看滿足她！」、「謝謝原PO，超好笑我也要買給我男友」、「超好笑我快笑死」、「我覺得你女友品味很好」。